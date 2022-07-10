Рыночный курс доллара может снизится уже в ближайшее время: в офисе президента назвали условия

Сейчас рыночный курс доллара достигает 36 гривен. Но уже в ближайшее время он снизится на 2-3гривны. Это может случиться после отмены фиксированного курса 29,25 гривен за доллар, который действует от 24 февраля – начала полномасштабной войны в Украине.





Национальный банк Украины вынужден пойти на такой шаг из-за слишком большой разницы между фиксированным и рыночным курсами. Очень вероятно, что отмена фиксированного курса поможет рыночному улучшить свои позиции.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко уверен, что Национальному банку пора перейти на рыночный курс валют. Фиксированная стоимость доллара на уровне 29,25 гривен уже выполнила свою роль в первые месяцы войны.

Олег Устенко считает, что сейчас продолжать удерживать курс доллара бессмысленно. Дело в том, что рыночная стоимость слишком сильно отличается от фиксированной и достигает показателя в 33-36 гривны за доллар.

В своем интервью советник президента Украины говорит, что по его мнению уже пора отменять фиксацию курса доллара и переходить к полноценному рыночному. За счет отмены фиксации есть высокая вероятность, что рыночный курс скорректируется, то есть немного снизится. В результате спред будем меньше, чем мы видим сейчас.

К тому же отказ от фиксации доллара положительно повлияет на экспортеров, поскольку увеличит поступления налогов от импорта.

Также экономист добавил, что Национальный банк Украины сделал уже все возможное и невозможное для удержания стабильности в финансовой системы. А сейчас уже пришло время постепенно снимать ограничения, чтобы привести ситуацию на валютном рынке в довоенное положение.

Напомним, что недавно Национальный банк Украины смягчил валютные ограничения для импортеров. Причина — отмена списка критического импорта.

Пока мы не можем точно сказать как повлияет отмена фиксации доллара, но рано или поздно это случится. И очень надеемся, что ситуация на рынке валют улучшится.