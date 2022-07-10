Ринковий курс долара може знизитись вже найближчим часом: в офісі президента назвали умови

Нині ринковий курс долара сягає 36 гривень. Але вже найближчим часом він знизиться на 2-3 гривні. Це може статися після скасування фіксованого курсу 29,25 гривні за долар, який діє від 24 лютого – початку повномасштабної війни в Україні.





Національний банк України змушений піти на такий крок через надто велику різницю між фіксованим та ринковим курсами. Дуже ймовірно, що скасування фіксованого курсу допоможе ринковому покращити свої позиції.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко впевнений, що Національному банку час перейти на ринковий курс валют. Фіксована вартість долара на рівні 29,25 гривні вже виконала свою роль у перші місяці війни.

Устенко вважає, що зараз продовжувати утримувати курс долара безглуздо. Справа в тому, що ринкова вартість дуже відрізняється від фіксованої і досягає показника в 33-36 гривні за долар.

У своєму інтерв’ю радник президента України каже, що на його думку вже настав час скасовувати фіксацію курсу долара і переходити до повноцінного ринкового. За рахунок скасування фіксації є висока ймовірність, що ринковий курс скоригується, тобто трохи знизиться. В результаті спред будемо меншим, ніж ми бачимо зараз.

До того ж, відмова від фіксації долара позитивно вплине на експортерів, оскільки збільшить надходження податків від імпорту. Також економіст додав, що Національний банк України зробив уже все можливе та неможливе для утримання стабільності у фінансовій системі. А зараз уже настав час поступово знімати обмеження, щоб привести ситуацію на валютному ринку у довоєнне становище.

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України пом’якшив валютні обмеження для імпортерів. Причина — скасувати список критичного імпорту.

Поки ми не можемо точно сказати, як вплине скасування фіксації долара, але рано чи пізно це станеться. І дуже сподіваємось, що ситуація на ринку валют покращиться.