Цены на продукты в июле: что резко подешевело, а какие товары стали “золотыми”

Цены на продукцию в Украине меняются с молниеносной скоростью. Все, конечно же, из-за войны, проблемы с логистикой, закрытые или уничтоженные производства. Например, недавно все рекорды в цене били овощи и фрукты. Помидоры стоили по 100 гривен за килограмм, бананы по 60 гривен. Украинцев готовили к тому, что ситуация с овощами не сильно изменится, ведь главный аграрный край, Херсон, сейчас во временной оккупации. Но вот ценники еще раз изменились. Помидоры теперь вполне доступные, вместе с тем огурцы резко подорожали.





Как изменились цены на продукты в июле

На очередное изменение цен повлияли два фактора: сезонность и повышенная учетная ставка, которую недавно поднял НБУ. Так как сейчас сезон томатов, то их цена рухнула почти на 40%. Помидоры достаточно успешно выращивают в теплицах по всей Украине, где это только возможно. И прогнозируемого дефицита почти нет. Следовательно, цена за килограмм в супермаркете стартует от 50 гривен, а на рынке можно найти и по 25-30 грн. А вот любящие тепло огурцы резко подорожали, из-за холодного циклона, который мешает им хорошо расти. Сейчас их цена на 20% выше, чем неделю назад.



Цены на овощи и фрукты сейчас выглядят так:

белокочанная капуста – 20-27 грн (дешевле на 14% чем в июне);

молодой картофель – 15-20 грн/кг.;

кабачки – 12-18 грн/кг.;

голубика – 180-230 грн/кг (две недели назад стоила 300 грн/кг);

ежевика – 250 грн/кг.;

малина – 150 грн/кг.;

абрикос – 35-60 грн/кг.;

арбуз – 25-30 грн/кг.;

Такие цены сейчас на рынке Шувар, который является крупнейшим во Львове.

Ценовые рекорды бьет гречка

Вот, что никак не может подешеветь, так это гречка. Ее цена и дальше составляет почти 100 грн/кг. Говорят, что цена немного снизится, когда будет новый урожай. Пока же продукт импортируют из других стран.