Ціни на продукти у липні: що різко подешевшало, а які товари стали “золотими”

Ціни на продукти в Україні змінюються з блискавичною швидкістю. Все звісно ж через війну, проблеми з логістикою, закриті або знищені виробництва. Наприклад, донедавна всі рекорди в ціні били овочі та фрукти. Помідори коштувати по 100 гривень за кілограм, банани по 60 гривень. Українців готували до того, що ситуація з овочами не сильно зміниться, адже головний аграрний край, Херсонщина, зараз у тимчасовій окупації. Та от, цінники вкотре змінилися. Помідори тепер цілком доступні, водночас огірки різко подорожчали.





Як змінились ціни на продукти у липні

На чергову зміну цін вплинуло два фактори: сезонність і підвищена облікова ставка, яку недавно підняв НБУ. Так як зараз сезон томатів, то їхня ціна обвалилася майже на 40%. Помідори досить успішно вирощують у теплицях по всій Україні де це тільки можливо. І дефіциту, який прогнозували, майже немає. Відтак ціна за кілограм у супермаркеті стартує від 50 гривень, а на ринку можна знайти й по 25-30 грн. А от огірки, які люблять тепло, різко подорожчали, через холодний циклон, який заважає їм гарно рости. Зараз їх ціна на 20% вища, ніж ще тиждень тому.

Ціни на овочі та фрукти зараз виглядають так:

білокачанна капуста — 20-27 грн (дешевше на 14% ніж у червні);

молода картопля — 15-20 грн/кг.;

кабачки — 12-18 грн/кг.;

лохина — 180-230 грн/кг (два тижні тому коштувала 300 грн/кг);

ожина — 250 грн/кг.;

малина — 150 грн/кг.;

абрикос — 35-60 грн/кг.;

кавун — 25-30 грн/кг.;

Такі ціни зараз на ринку “Шувар”, який є найбільшим у Львові.

Цінові рекорди б’є гречка

От, що ніяк не може подешевшати, то це гречка. Її ціна й надалі становить майже 100 грн/кг. Кажуть, що ціна трохи зменшиться, коли буде новий врожай. А поки продукт імпортують з інших країн.