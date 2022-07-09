Названо предмети через які не можна переступати, щоб не стати жертвою магічного ритуалу

Сучасні люди все рідше вірять в порчу, пристріт та чорну магію, мовляв все це пережитки минулого. Та як виявляється, чорна магія ще не зовсім зникла і час від часу люди таки звертаються до спеціалістів, які вміють знімати пороби. Знавці кажуть, що найчастіше магічні ритуали проводять за допомогою кількох банальних предметів. Їх можуть підкинути людині додому, на подвір’я, чи той кому призначається порча, “випадково” знайде цей предмет десь посеред дороги і переступить через нього. Ось, до чого треба ставитися дуже з осторогою.





Ч отири предмети, які ніколи не можна переступати, чи піднімати



Мова всього про чотири предмети, які в кожного є у побуті, тому можливо хтось не надасть уваги, якщо помітить десь на землі, щось з переліченого. Однак краще перестрахуватися і оминути річ.

голки або булавки. З допомогою булавки часто розлучають закоханих, а голкою наводять біди та нещастя на людину. Вважається, що метал гарно втягує негативну енергію, а булавка, яка немає отвору, не дозволяє цій енергії втекти. Таким чином негатив крутиться довкола предмету і потім вражає людину, яка цю булавку знайде. Голки та булавки — це найпопулярніші “інструменти” відьом;

хліб. Хліб був популярним предметом для магічних заклинань у давнину. Тоді, хліб часто передавали один одному в дар, і інколи на нього могли навести порчу. Її мета була позбавити людину багатства та приректи на бідність;

дзеркало. Це один з тих предметів, який навпаки краще пошвидше знайти та викинути. Дзеркало — дуже потужний інструмент магів. З його допомогою вони наводять найсильніші порчі, мета яких довести людину до могили. Переважно дзеркало ставлять близько до вхідних дверей квартири чи будинку в якому живе жертва. Чим довше дзеркало лежатиме коло вашої домівки тим гірше ви себе почуватимете;

сіль. Це не дуже сильний інструмент для магічних заклинань. Часто його використовують виключно, щоб доставити комусь багато дрібних проблем. По іншому кажучи, щоб насолити. Надто серйозної загрози такі пороби не несуть.

Знавці говорять, що викидати схожі речі потрібно з допомогою папірця, чи рукавички, якої теж треба одразу позбутися.