Карточный курс валют резко изменился: чего ждать дальше?

До недавнего времени в Украине было сразу несколько курсов валют: официальный, он же замороженный на уровне 29,50 грн за доллар. Карточный, это тот, которым чаще всего пользовались украинцы заграницей. Банки прибавляли лишь 10% к официальному курсу, то есть люди пользовались курсом примерно по 31-32 гривны за доллар. И последний курс – это тот, который в принципе всем доступен. Он зафиксирован на всех обменниках и на черном рынке, и стабильно уже больше месяца составляет 35,50. На днях Монобанк и ПриватБанк заявили, что карточный курс будет на уровне рыночного. То есть, теперь рассчитываясь за границей, или снимая наличные деньги будет списывать по 35,50 гривен за доллар. Будет ли курс расти дальше? Ведущие эксперты поделились мнением.





Пока что существенных изменений не предвидится

Эксперты говорят, что если ситуация будет держаться на том же уровне, что и сейчас, и международная помощь не будет уменьшаться, то нет никаких предпосылок для роста курса. Однако в стране война и любой раздражитель может стремительно отразиться именно на валютном рынке.

“Инфляционные и курсовые риски будут зависеть от следующих факторов – цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности в стране и логистических возможностей в мире, а также сезонных факторов. Ожидаем, что курс продажи доллара США в Украине не изменится и в течение лета будет держаться ниже уровня 40 гривен”, – объяснил Орищак.

В то же время, официальный курс тоже скоро может сравниться с теперь уже обновленным карточным и рыночным. Так считает экономист Алексей Кущ. Он отметил, что НБУ не может слишком долго удерживать курс, на отметке 29,5, когда рыночная цена доллара настолько выше. Это мол, уничтожает экспорт, снижает размер международной помощи, ведь при конвертации в гривну теряется много средств. Также такой контрастный курс провоцирует множество манипуляций на рынке. В то же время, когда НБУ решит изменить курс, пока не ясно.