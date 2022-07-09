Картковий курс валют різко змінився: чого чекати далі?

Донедавна в Україні існувало одразу кілька курсів валют: офіційний, заморожений на рівні 29,50 грн за долар. Картковий, це той яким найчастіше користувалися українці закордоном. Банки додавали лише 10% до офіційного курсу, тобто люди користувалися курсом приблизно по 31-32 гривні за долар. І останній курс — це той, який в принципі всім доступний. Він зафіксований на всіх обмінниках та на чорному ринку, і стабільно вже понад місяць становить 35,50. Днями, Монобанк та ПриватБанк заявили, що картковий курс буде на рівні ринкового. Тобто, тепер розраховуючись закордоном, або знімаючи готівку списуватиме по 35,50 гривень за долар. Чи ростиме курс далі? Провідні експерти поділились думкою.





Поки що суттєвих змін не передбачається

Експерти кажуть, що якщо ситуація триматиметься на тому ж рівні, що й зараз, і міжнародна допомога не зменшуватиметься, то немає ніяких передумов до росту курсу. Однак в країні війна, і будь-який подразник може стрімко відбитися саме на валютному ринку.

“Інфляційні та курсові ризики залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності в країні та логістичних можливостей у світі, а також сезонних факторів. Очікуємо, що курс продажу долара США в Україні не зміниться і протягом літа триматиметься нижче рівня 40 гривень”, – пояснив Орищак.

Водночас, офіційний курс теж скоро може зрівнятися з тепер вже оновленим картковим і ринковим. Так вважає, економіст Олексій Кущ. Він зауважив, що НБУ не може надто довго втримувати курс, на позначці 29,5 коли ринкова ціна долара настільки вища. Це мовляв знищує експорт, знижує розмір міжнародної допомоги, адже при конвертації у гривню втрачається багато коштів. Також, такий контрастний курс провокує безліч маніпуляцій на ринку. Водночас коли НБУ вирішить змінити курс, поки не зрозуміло.