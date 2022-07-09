Коронавирус снова бурлит: у вакцинированных начали наблюдать уникальный симптом

Из-за войны все давно забыли о коронавирусе. Он не только отошел на второй план, но и совсем исчез из нашей жизни. И действительно, страны сняли все ограничения, теперь не нужно носить маски и существенно уменьшились разговоры о вакцинации. Но, вероятно, это не надолго. В странах Европы наблюдается очередная очень активная волна Covid. На прошлой неделе в Италии зафиксировали до 100 000 больных за сутки. Это заставляет обеспокоиться. Массово болеют люди и в Великобритании и других странах. Сейчас смертность отсутствует, а еще врачи наблюдают новый интересный симптом, который проявляется пока только у вакцинированных.





У вакцинированных вирус проходит почти бессимптомно

Очень многие уже имеют прививку от коронавируса, и они, конечно же, переносят болезнь легче. Кое-кто, возможно, и не знал бы о том, что снова заразился, если бы не один интересный симптом. Человек начинает очень много чихать. Притом, что у не вакцинированных чихание может не наблюдаться совсем. Врачи рекомендуют, если вы подозрительно много чихаете – сдайте тест на коронавирус. Очень большая вероятность, что вы больны.

Преимущественно люди болеют Омикроном

У большинства больных фиксируют Омикрон, однако в некоторых странах обнаружили сразу несколько его мутаций. У людей наблюдается сильный кашель, боль в горле, иногда повышение температуры и общая слабость. Исследователи уже активно изучают новый штамм, чтобы понять действенна ли та вакцина, которая есть в наличии.

Тем временем у украинцев начинают выходить сроки действия их сертификатов о вакцинации. Это значит, что люди снова не защищены от вируса, ведь вакцина не действует больше года. Так как сейчас многим не до прививок, то эпидемиологи заявляют, что велик риск получить новую волну пандемии.