Коронавірус знову вирує: у вакцинованих почали спостерігати унікальний симптом

Через війну всі давно забули про коронавірус. Він не те що відійшов на другий план, а й зовсім зник з нашого життя. І справді, країни познімали всі обмеження, тепер не потрібно носити маски і суттєво зменшились розмови про вакцинацію. Та ймовірно це не надовго. В країнах Європи спостерігається чергова, дуже активна хвиля Covid. Минулого тижня в Італії зафіксували до 100 000 хворих за одну добу. Це змушує занепокоїтись. Масово хворіють люди й у Великобританії та інших країнах. Наразі смертність відсутня, а ще лікарі спостерігають новий цікавий симптом, який проявляється поки що лише у вакцинованих.





У вакцинованих вірус проходить майже безсимптомно

Дуже багато людей вже мають щеплення від коронавірусу, і вони звісно ж переносять хворобу легше. Дехто можливо й не знав би про те, що знову заразився, якби не один цікавий симптом. Людина починає дуже багато чхати. Притому, що у не вакцинованих чхання може не спостерігатися зовсім. Лікарі рекомендують, якщо ви підозріло багато чхаєте — здайте тест на коронавірус. Дуже ймовірно, що ви хворі.

Переважно люди хворіють Омікроном

Наразі у більшості хворих фіксують Омікрон, однак в деяких країнах виявили одразу кілька його мутацій. В людей спостерігається сильний кашель, біль у горлі, подекуди підвищення температури та загальна слабкість. Дослідники вже активно вивчають новий штам, щоб зрозуміти чи дієвою є та вакцина, яка є в наявності.

Тим часом, в українців починають виходити терміни дії їхніх сертифікатів про вакцинацію. Це означає, що люди знову не захищені від вірусу, адже вакцина не діє більше року. Так як зараз багатьом не до щеплень, то епідеміологи заявляють, що є великий ризик отримати нову хвилю пандемії.