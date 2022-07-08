Новая почта изменила цены на посылки: сколько придется платить

Компания «Новая почта Глобал» на днях изменила цены на услуги, предусматривающие отправку грузов за границу и получение товаров из международных интернет-магазинов. Об этом почтовый оператор сообщил в своем пресс-релизе. Новые тарифы вступили в силу 7 июля.





«Вещи из дома за границу»

Действие этого акционного сервиса оператор продолжил, причем вместе со скидками, которые сейчас составляют 30-75%. Свои личные вещи граждане Украины, временно переехавшие за границу, могут отправить в любую из 25 европейских стран из списка оператора. Стоимость услуги зависит от того, в какой зоне находится целевая страна.

Однако в Новой почте напомнили о запрете на транспортировку некоторых видов груза, а также о начислении пошлины в странах ЕС, которая может превышать €44.

Кроме того, в компании на 33% снизили тарифы на пересылку багажа в Польшу. Цены изменились следующим образом:

посылка массой до 2 кг – с 800 грн до 600 грн;

2-10 кг – с 1200 грн до 900 грн;

10-30 кг – с 2000 грн до 1500 грн;

30-70 кг – 3000 грн.

«Глобальная доставка»

Стоимость доставки в и из США в рамках услуги «Глобальная доставка» повысилась на 10%. Из других стран – соответственно на 20%. Удорожание в компании объяснили ростом цен на горючее.

Таким образом, за посылку из Штатов весом 500 грн придется заплатить 840 грн, а из других стран – 1100 грн. Переслать в США документы, которые весят не более полукилограмма, теперь можно за 720 грн, тогда как отправка в другие страны обойдется уже в 880 грн.

NP Shopping

Доставка товаров из зарубежных онлайн-магазинов в рамках услуги NP Shopping также подорожала. За посылку весом 500 грн теперь будем платить на $1-2 больше, все зависит от страны, из которой она едет. Например, доставка покупок из США стала дороже в среднем на $2.