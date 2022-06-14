В Україні перерахують пенсії: кому і на скільки збільшать виплати

У липні в Україні проведуть планову індексацію пенсій. Підвищення виплат громадянам похилого віку пов’язане із збільшенням суми прожиткового мінімуму, адже згідно з українським законодавством доходи пенсіонерів не повинні бути меншими за цю норму. Разом із мінімальною та максимальною пенсіями, збільшиться і сума надбавок за понадстаж, які також «прив’язані» до прожиткового мінімуму.





Виплати українським пенсіонерам в рамках липневої індексації підвищать наступним чином:

мінімальна пенсія – на 93 грн, з 1934 грн до 2027 грн;

максимальна пенсія – на 930 грн, з 19 340 грн до 20 270 грн;

доплата на понадстаж – на 93 коп., з 19,34 грн до 20,27 грн за кожен рік стажу понад норму.

Чи не завадить війна індексації пенсій?

Попри те, що липневий перерахунок пенсій вже давно запланований у календарі Пенсійного фонду, низка експертів висловлювала свої побоювання щодо спроможності держави виконати свою обіцянку. Коли розраховувався бюджет Пенсійного фонду, війни ще не було. Тож ніхто б не здивувався, якби влада скасувала індексацію.

Та в Міністерстві соціальної політики запевнили: у пенсіонерів немає причини хвилюватися. Адже в березні пенсії підвищили, навіть не зважаючи на початок повномасштабної війни. Тож і зараз відміняти індексацію ніхто не збирається.

Чи допоможе перерахунок?

Інше питання, що така невелика підвишка не надто допоможе українцям похилого віку. Як відомо, споживча інфляція в Україні вже сягнула рекордного показника у 20 %. За таких умов мінімальна пенсія повинна складати хоча б 4,6 тис. грн. грн, тобто удвічі більше, ніж зараз. Цієї суми стареньким вистачило б, щоб покрити базові потреби, зокрема купити їжу, медикаменти та заплатити за комуналку.

Однак мінімальна пенсія зросте лише до 2027 грн, тобто левова частина пенсіонерів опиниться за межею бідності. Більше пощастило громадянам, які змогли заробити на максимальну пенсію. І хоча її реальний обсяг за рахунок інфляції вже буде зовсім не таким, як раніше, все ж цій категорії пенсіонерів не доведеться відмовляти собі у найпотрібнішому.