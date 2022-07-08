Пять месяцев несчастий: у четырех знаков Зодиака начинается затяжная “черная полоса”

Астрологи проанализировали положение звезд и планет и заметили там не слишком приятные изменения для четырех знаков Зодиака. Оказывается для них начнется настоящая “черная полоса”, которая продлится практически до конца года, а если точнее, то до ноября. В течение этого периода случится куча проблем, руки много раз будут опускаться, однако специалисты призывают помнить, что все имеет свойство заканчиваться. А пока, рекомендуем почитать, каким знакам, следует быть готовыми к непростому периоду в жизни.





Близнецы

Основная проблема Близнецов будет состоять в финансовых проблемах. Те деньги, на которые они рассчитывали, вдруг исчезнут. На работе будет становиться все меньше перспектив, из-за чего Близнецы потеряют уверенность в завтрашнем дне. Для этого знака — это самое худшее, что может быть.

Рак

Ретроградный Сатурн серьезно посмеивается над всеми мечтами и желаниями Раков. Они внезапно снимут розовые очки и вернутся в реальность. Это будет крайне неприятно и болезненно. Проблемы будут наваливаться одна за другой и начнет казаться, что все самое лучшее в этой жизни уже закончилось. Помните, это всего лишь плохой период, и он пройдет.

Лев

Уже в конце июля везение Львов резко закончится и начнется период неудач. Возможны серьезные проблемы на работе, на фоне этого будут и ссоры в семье. Появятся финансовые проблемы и придется полностью пересмотреть свой стиль и образ жизни. Дополнительным ударом станет измена со стороны близкого человека или друзей.

Весы

Весы будут очень много работать и в результате из этого не выйдет почти ничего. Ожидаемой награды не будет, дохода тоже. Другими словами – проект прогорит. Это грозит Весам серьезными финансовыми проблемами и даже долгами, а еще депрессией. Эмоциональное выгорание не заставит себя ждать. Что ж, в этом случае отдых это лучшее, что мы можете сделать.