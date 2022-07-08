П’ять місяців нещасть: у чотирьох знаків Зодіаку розпочинається затяжна “чорна смуга”

Астрологи проаналізували положення зірок і планет, й помітили там не надто приємні зміни для чотирьох знаків Зодіаку. Виявляється для них розпочнеться справжня “чорна смуга”, яка триватиме практично до кінця року, а якщо точніше то до листопада. Протягом цього періоду трапиться купу проблем, руки не один раз опускатимуться, однак фахівці закликають пам’ятати, що все має властивість закінчуватись. А поки, рекомендуємо почитати, яким знакам, варто бути готовими до не найпростішого періоду у житті.





Близнюки

Основна проблема Близнюків полягатиме у фінансових проблемах. Ті гроші, на які вони розраховували, раптом зникнуть. На роботі ставатиме все менше перспектив через що Близнюки втратять впевненість у завтрашньому дні. Для цього знаку — це чи не найгірше, що може бути.

Рак

Ретроградний Сатурн серйозно покепкує над всіма мріями і сподіваннями Раків. Вони раптово знімуть рожеві окуляри і повернуться в реальність. Це буде вкрай неприємно і болюче. Проблеми навалюватимуться одна за одною і здаватиметься, що все найкраще у цьому житті вже закінчилось. Пам’ятайте — це всього лише поганий період, і він мине.

Лев

Вже наприкінці липня везіння Левів різко закінчиться і розпочнеться період невдач. Можливі серйозні проблеми на роботі, на фоні цього будуть й сварки в сім’ї. З’являться фінансові проблеми і доведеться повністю переглянути свій стиль та спосіб життя. Додатковим ударом стане зрада з боку близької людини, або друзів.

Ваги

Ваги дуже багато працюватимуть і в результаті з цього не вийде майже нічого. Очікуваної нагороди не буде, доходу теж. Іншими словами — проєкт прогорить. Це загрожує Вагам серйозними фінансовими проблемами і навіть боргами, а ще депресією. Емоційне вигорання не змусить на себе чекати. Що ж, в цьому випадку відпочинок — це найкраще, що ми можете зробити.