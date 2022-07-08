Комиссия за снятие денег за границей выросла в четыре раза: что происходит?

Тем, кто хочет снять средства с украинской карты за границей, нужно быть готовыми к комиссии, а еще проценту за конвертацию. Однако иногда людей ждут неприятные сюрпризы. Почему при снятии одной и той же суммы, в одном и том же терминале, комиссия может быть совершенно разной? Клиентка Ощадбанка снимала в прошлом месяце 500 евро, и заплатила 466 гривен комиссии, в этом месяце за такую ​​же сумму пришлось заплатить 1999 гривен, что в четыре раза больше, чем всего несколько недель назад. Об этом клиентка Ощада написала на сайте Минфина с целью поинтересоваться, почему так произошло. В банке немедленно отреагировали.





Все дело в правилах зарубежных банков

В некоторых случаях банки могут арестовывать до 10% суммы, которую клиент хочет снять.



“10% суммы сделки могут блокироваться при валютных колебаниях. Таким образом, банк предупреждает о возникновении несанкционированного овердрафта. После завершения обработки сделки эта сумма будет разблокирована автоматически (в течение 1-3 дней)”, – ответили в учреждении.

В целом, подобные операции тарифицируются в размере 1,5%+35 гривен+1% комиссии за конвертацию валюты.

С бронированием жилья ситуация такая же

Не только при снятии наличных банк может заморозить или вовсе списать 10% от сделки. При бронировании жилья схема такая же. По крайней мере, с подобным столкнулся клиент банка Восток. Мужчина забронировал жилье на Букинге для своей семьи, находящейся за границей. При проведении платежа дополнительно была списана комиссия в размере 10% суммы. Уже позже оказалось, что банк ввел такую ​​комиссию с 3 июня 2022 года. Это говорит о том, что прежде чем совершать безналичные операции, следует ознакомиться с правилами банков, которые будут в них привлечены. По состоянию на сегодняшний день ситуация меняется ежедневно, поэтому и актуальные условия обслуживания следует мониторить регулярно.