Комісія за зняття грошей закордоном зросла у чотири рази: що відбувається?

Тим, хто хоче зняти кошти з української картки закордоном, треба бути готовими до комісії, а ще відсотку за конвертацію. Однак, інколи на людей чекають неприємні сюрпризи. Чому при знятті однієї і тієї ж суми, в одному і тому ж терміналі, комісія може бути зовсім різною? Клієнтка Ощадбанку знімала у минулому місяці 500 євро, і заплатила 466 гривень комісії, цього місяця за таку ж суму довелося заплатити 1999 гривень, що в чотири рази більше ніж всього лиш кілька тижнів тому. Про це клієнтка Ощаду написала на сайті Мінфіну з метою поцікавитися, чому так сталося. В банку негайно відреагували.





Вся справа в правилах закордонних банків

В деяких випадках, банки можуть арештовувати до 10% суми, яку клієнт хоче зняти.

“10% суми угоди можуть блокуватися у разі валютних коливань. Таким чином, банк попереджає про виникнення не санкційонованого овердрафту. Після завершення обробки угоди цю суму буде розблоковано автоматично (протягом 1-3 днів)”, – відповіли в установі.

А загалом, подібні операції тарифікуються в розмірі 1,5%+35 гривень+1% комісії за конвертацію валюти.

З бронюванням житла ситуація така ж

Не лише при знятті готівки банк може заморозити або й зовсім списати 10% від угоди. При бронюванні житла схема така ж. Принаймні з подібним зіштовхнувся клієнт банку Восток. Чоловік забронював житло на Букінгу для своєї сім’ї, яка перебуває закордоном. При проведенні платежу додатково була списана комісія у розмірі 10% від суми. Вже згодом виявилося, що банк запровадив таку комісію з 3 червня 2022 року. Це говорить про те, що перш ніж здійснювати безготівкові операції варто ознайомитися з правилами банків, які будуть у них залучені. Станом на сьогодні, ситуація міняється чи не щодня, тому й актуальні умови обслуговування слід моніторити регулярно.