Стало известно об особенностях отопительного сезона 2022-2023: будет несколько нововведений

Украинцев уже готовят к тяжелой зиме. Мол и газа не хватает для нормального отопления домов, и денег нет, чтобы докупить необходимое его количество. А в некоторых регионах дома и вовсе могут не отапливаться из-за поврежденной инфраструктуры. К каким переменам нужно готовиться людям? В правительстве все подробно рассказали.





Изменений будет несколько

Сначала расскажем, что изменится для украинцев. А изменится температура в домах. Если раньше у некоторых в квартирах столбик термометра поднимался выше 22 градусов, то теперь это будет максимум 18 градусов тепла. Хорошая новость заключается в том, что холоднее 16 градусов не будет, мол нельзя по закону. В Правительстве считают, что это стандартная практика для Европы, где так отапливают всегда. Мол, людям стоит просто отучиться постоянно открывать зимой окна, и позаботиться о теплой одежде или электрических обогревателях.



Среди других изменений, отсутствие отопления в некоторых городах, где больше всего повреждена тепловая инфраструктура. Это касается преимущественно восточных областей, где продолжаются самые трудные бои. Сейчас соответствующие службы пытаются оперативно все отремонтировать или построить новые котельные, однако успеют ли до зимы — неизвестно. Людей призывают уже думать об альтернативах источника отопления, таких как дрова и электрические обогреватели.

Кое-что останется без изменений

Есть и хорошие новости. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что отопительный сезон точно начнется вовремя и завершится тоже, так как всегда, в апреле. Еще одна приятная новость, что тарифы в течение следующей зимы останутся неизменными. То есть, 8 гривен за куб. Вряд ли люди смогли бы платить больше, вероятно и с этой ценой миллионы украинцев будут задолжать за коммунальные платежи. Но тот факт, что, несмотря на девальвацию гривны, стоимость газа остается старой, очень радует.