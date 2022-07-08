Стало відомо про особливості опалювального сезону 2022-2023: буде кілька нововведень

Українців вже готують до важкої зими. Мовляв і газу не вистачає для нормального опалення домівок, і грошей немає, щоб докупити необхідну його кількість. А в деяких регіонах будинки й зовсім можуть не опалюватися через пошкоджену інфраструктуру. До яких змін треба готуватися людям? В Уряді все детально розповіли.





Змін буде декілька

Спочатку розповімо, що зміниться для українців. А зміниться температура в домівках. Якщо раніше в декого у квартирах стовпчик термометра піднімався вище 22 градусів, то тепер це буде максимум 18 градусів тепла. Гарна новина полягає в тому, що холодніше ніж 16 градусів не буде, мовляв не можна по закону. В Уряді вважають, що це стандартна практика для Європи, де так опалюють завжди. Мовляв, людям варто просто відівчитися постійно відкривати взимку вікна, і подбати про теплий одяг або електричні обігрівачі.

Серед інших змін, відсутність опалення у деяких містах, де найбільше пошкоджена теплова інфраструктура. Це стосується переважно східних областей, де тривають найважчі бої. Зараз відповідні служби намагаються оперативно все відремонтувати, або побудувати нові котельні, однак чи встигнуть до зими — невідомо. Людей закликають вже думати про альтернативі джерела опалення, такі як дрова, та електричні обігрівачі.

Дещо залишиться без змін

Є й хороші новини. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що опалювальний сезон точно розпочнеться вчасно, і завершиться теж, так як завжди, у квітні. Ще одна приємна новина, що тарифи протягом наступної зими залишаться незмінними. Тобто 8 гривень за куб. Навряд чи люди змогли б платити більше, ймовірно й з цією ціною мільйони українців боргуватимуть за комунальні платежі. Але той факт, що попри девальвацію гривні вартість газу залишається старою, дуже тішить.