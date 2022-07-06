Появился график магнитных бурь на июль: какие дать очень опасные?

В июле Землю накроет сразу несколько мощных магнитных бурь. Данные о том, насколько мощными будут геомагнитные колебания, опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Ими был опубликован и график магнитных бурь на июль. Волн будет несколько, и самая мощная начинается прямо сегодня, 7 июля.





Первая июльская магнитная буря продержится с 5 по 8 июля

Сразу несколько дней будет действовать магнитная буря красного уровня опасности, которая началась еще 5 июля, а закончится завтра. Пик же приходится сегодня, 7 июля, поэтому крайне чувствительным стоит провести этот день дома в спокойной обстановке.

Остальные, не менее сильные геомагнитные колебания, будут наблюдаться с 14 по 17 июля и с 22 по 25 июля. Прогноз на 14 июля точно сбудется, а вот даты последней июльской бури могут еще подкорректировать, ведь это слишком большой отрезок времени, чтобы утверждать что-то окончательно.

Как влияют магнитные бури на организм человека?

Чаще это явление оказывает сильное влияние на гипотоников, метеозависимых лиц и беременных женщин. Достается и людям с хроническими заболеваниями, в эти дни они могут обостриться.

Среди распространенных симптомов:

Бессонница. Головная боль, а кое-где и непрерывная мигрень. Апатия, или сильная раздражительность. Плаксивость и резкие смены настроения. Чрезмерная усталость. Тахикардия, а в худших случаях проблемы с сердцем вплотную к инсультам. Именно в этот период в зоне риска оказываются пожилые люди, и те у кого часто повышено артериальное давление.

Каждый организм может реагировать индивидуально, потому врачи рекомендуют не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Не поддаваться стрессу, не нервничать, высыпаться, пить много воды и минимизировать, на период магнитной бури, жирную и тяжелую пищу.