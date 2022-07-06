З’явився графік магнітних бур на липень: які дати дуже небезпечні?

В липні Землю накриє одразу декілька сильних магнітних бур. Дані про те, наскільки потужними будуть геомагнітні коливання, опублікував Центр передбачення космічної погоди Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень США. Ними був опублікований й графік магнітних бур на липень. Хвиль буде декілька, і найпотужніша починається прямо сьогодні, 7 липня.





Перша липнева магнітна буря протримається з 5 по 8 липня

Одразу кілька днів вируватиме магнітна буря червоного рівня небезпеки, яка почалася ще 5 липня, а закінчиться завтра. Пік ж припадає на сьогодні, 7 липня, тому вкрай чутливим варто провести цей день вдома у спокійній обстановці.

Інші не менш сильні геомагнітні коливання спостерігатимуться з 14 по 17 липня та з 22 по 25 липня. Прогноз на 14 липня точно справдиться, а от дати останньої липневої бурі можуть ще підкоригувати, адже це надто великий відрізок часу, щоб стверджувати щось остаточно.

Як впливають магнітні бурі на людський організм?

Найчастіше це явище має сильний вплив на гіпотоніків, метеозалежних осіб та вагітних жінок. Дістається й людям з хронічними хворобами, в ці дні вони можуть загостритися.

Серед поширених симптомів:

Безсоння. Головний біль, а подекуди й безперервна мігрень. Апатія, або сильна роздратованість. Плаксивість та різкі зміни настрою. Надмірна втома. Тахікардія, а в гірших випадках проблеми з серцем впритул до інсультів. Саме в цей період в зоні ризику опиняються літні люди, і ті в кого часто підвищений артеріальний тиск.

Кожен організм може реагувати індивідуально, тому лікарі рекомендують не перевантажувати себе ні фізично, ні емоційно. Не піддаватися стресу, не нервувати, висипатися, пити багато води і мінімізувати, на період магнітної бурі, жирну та важку їжу.