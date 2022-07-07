В Україні підвищили пенсії майже 5 млн. громадян: кому і скільки додали

З 4 липня Пенсійний фонд України почав виплачувати громадянам нові, підвищені виплати. Завдяки липневому перерахунку, якому передувало збільшення прожиткового мінімуму, пенсії зросли у 4,8 мільйонів українців. Натомість середня підвишка склала 45,40 грн.





У зв’язку із встановленням нової ставки прожиткового мінімуму на рівні 2027 грн, підвищилися всі види виплат, які залежать від цього показника. Зокрема мінімальна і максимальна пенсії, а також щомісячні доплати за “зайвий” стаж.

Виплати українським пенсіонерам підвищилися так:

мінімальна пенсія – з 1934 грн до 2027 грн, тобто на 93 грн;

максимальна пенсія – з 19340 грн до 20270 грн, на 930 грн;

доплата за стаж понад 30/35 років для жінок/чоловіків – з 19,34 грн до 20,27 грн, на 93 коп.

Найбільше звісно ж пощастило отримувачам максимальної пенсії, адже з 4 липня їм почали платити майже на тисячу більше. Натомість пенсіонерам-мінімальникам похвалитися нічим, адже їм до суми виплат додали менше сотні. Що вже казати про громадян похилого віку, які не мають і мінімального страхового стажу. Їм подекуди призначили підвишку лише у 10-20 грн.

Загалом же виконання плану по перерахунках виплат є хорошим знаком. Навіть попри те, що в Україні йде війна, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд дотримуються своїх обіцянок та регулярно підвищують пенсії. З початку повномасштабної війни в Україні було проведено вже два перерахунки пенсій – у березні та липні. Обидва відбулися вчасно та саме в тих обсягах, в яких обіцяли політики.

Варто зазначити, що стабільне збільшення виплат попри все є неабиякою допомогою пенсіонерам. Через рекордну інфляцію у 20% ціни в українських супермаркетах значно підвищилися. Причому найбільше здорожчали саме товари першої необхідності. Тож регулярне збільшення виплат та інші програми соціальної допомоги українцям похилого віку зараз необхідні як ніколи.