Эксперты рассказали, как существенно снизить счета за электроэнергию

Очень многие украинцы жалуются на большие счета за электроэнергию, мол, откуда столько берется, если летом светом практически не пользуемся. Но дело не только в освещении, вокруг есть множество приборов, которые неистово “жрут” энергию практически круглосуточно. Ночью большинство из них можно отключать, и тогда счета начнут приятно удивлять.





Что нужно выключать из розеток на ночь?

Телевизор

Даже если телевизор выключен, он все равно потребляет электроэнергию, особенно если это плазма. На ночь его следует выключать, ведь это лидер в доме по потреблению энергии.

Компьютер

Вообще, лучше поменять ПК на современный ноутбук, так ведь потребляется меньше энергии, но если у вас ПК, тогда выключайте шнур из розетки, когда вы им не пользуетесь. Поверьте, в этот момент он тоже изрядно питается и мотает счетчик.

Кондиционер

Ну здесь уже все зависит от погоды, но, как говорят специалисты, примерно 6% энергии, которая была использована за месяц, тратится на охлаждение дома. Просто имейте это в виду.

Морозильная камера

Есть такая категория людей, которые хранят в морозильной камере несколько небольших продуктов, что вполне могут поместиться в камеру в холодильнике. Если камера не заполнена, то лучше ее выключить. Сохраните много электроэнергии.

Электрический обогреватель

Он потребляет на 50% больше электроэнергии, чем холодильник или даже больше. Речь о среднестатистических моделях. Контролируйте сколько времени он работает, и не нужно ли его выключить. Иначе счет набежит немалый.

Также, в этот перечень была внесена посудомоечная машина, однако здесь есть споры по поводу того, что выгоднее экономить, воду или свет. В Европе, например, посуду моют только в посудомойке, ведь доказано, что так тратится гораздо меньше воды.