Експерти розповіли, як суттєво зменшити рахунки за електроенергію

Дуже багато українців скаржаться на великі рахунки за електроенергію, мовляв звідки стільки береться, якщо влітку світлом практично не користуємось. Та справа не лише в освітленні, довкола є безліч приладів, які несамовито “жеруть” енергію практично цілодобово. Вночі більшість з них можна вимикати, і тоді рахунки почнуть приємно дивувати.





Що потрібно вимикати з розеток на ніч?

Телевізор

Навіть якщо телевізор виключений, він все одно споживає електроенергію, а особливо якщо це плазма. На ніч його варто вимикати, адже це лідер в домі по споживанню енергії.

Комп’ютер

Взагалі, краще поміняти ПК на сучасний ноутбук, адже так споживається менше енергії, але якщо у вас ПК, тоді вимикайте шнур з розетки, коли ви ним не користуєтесь. Повірте, в цей момент він теж неабияк живиться і мотає лічильник.

Кондиціонер

Ну тут вже все залежить від погоди, але як кажуть спеціалісти, приблизно 6% енергії, яка була використана за місяць, витрачається на охолодження будинку. Просто майте це на увазі.

Морозильна камера

Є така категорія людей, яка зберігає у морозильній камері кілька невеликих продуктів, що цілком можуть поміститися в камеру у холодильнику. Якщо наразі камера не заповнена, то краще її вимкнути. Збережете багато електроенергії.

Електричний обігрівач

Він споживає на 50% більше електроенергії ніж холодильник або й більше. Мова про середньостатистичні моделі. Контролюйте скільки часу він працює, і чи не потрібно його вже вимкнути. Інакше рахунок набіжить чималий.

Також, в цей перелік була внесена посудомийна машина, однак тут є суперечки стосовно того, що вигідніше економити, воду чи світло. В Європі, наприклад, посуд миють тільки в посудомийці, адже доведено, що так витрачається набагато менше води.