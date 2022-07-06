Для украинцев готовят ряд новых штрафов, которые будут действовать только на период военного положения
Во время военного положения правила несколько меняются. Появляется больше ограничений, например, тот же комендантский час или запрет на видеосъемку/фотофиксацию на улице. Поначалу людей просто предупреждали, чего делать нельзя. Говорили, за что может быть даже уголовная ответственность, например, публикация в сеть фото с передвижением военной техники и т.д. Сейчас за нарушения будут предусматриваться и штрафы. Суммы разные, причин по которым можно получить штраф тоже много.
Новый законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде
Соответствующий законопроект №7356 еще в мае был внесен в Верховную Раду и сейчас находится под рассмотрением. Согласно этому проекту, украинцев могут штрафовать за следующее:
- Нарушение комендантского часа – штраф в размере 10 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 510 гривен. Повторное правонарушение наказывается суммой от 850 до 1700 грн. Если есть специальный пропуск или разрешение на передвижение в ночное время суток, штрафа не будет.
- Нарушение режима светомаскировки. За это предполагается штраф в размере от 170 до 340 грн. Если нарушителем окажется должностное лицо, то сумма будет составлять 425-850 грн.
Как добавляют в Правительстве, комендантский час это не глупости, и не капризы власти. Это необходимая мера, позволяющая лучше обеспечить безопасность граждан в условиях военного положения.
Новые штрафы предусмотрены и для некоторых предпринимателей
Речь о магазинах, продающих табачные изделия. С 1 июля в эту категорию вносят и устройства для нагревания табака, то есть GLO, IQOS и т.п. Все законодательные запреты, касающиеся сигарет, теперь относятся и к этим девайсам. Продавцам нужно иметь это в виду.