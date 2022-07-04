В Українців крадуть гроші при оплаті в інтернеті

Ежедневно появляется информация о новых аферах. С начала войны количество мошенников в Украине не уменьшилось, а только наоборот. Злоумышленники больше всего подстеригают банковские карточки людей, а вернее их данные, чтобы потом беспрепятственно воровать деньги. Выманивают их аферисты по-разному. Одна из распространенных схем – фишинговый сайт. Как это работает, к сожалению проверил на себе житель Тернополя, ставший очередной жертвой проходимцев.





Мужчина всего лишь хотел купить автомобильные диски

Житель Тернополя на днях обратился в полицию, ведь с его карточки исчезло более 7000 гривен, то есть все находившиеся на балансе. Мужчина хотел купить автомобильные диски, поэтому зашел на интернет-платформу с объявлениями, где таких предложений достаточно. Найдя товар, соответствующий его параметрам, житель Тернополя написал к продавцу, что хочет сделать заказ. Тот в свою очередь сказал, что сейчас сформирует для него ссылку на которую можно сделать заказ или оплатить его. Перейдя по ссылке и заполнив данные, потерпевший предоставил аферисту доступ к своей карточке. Уже спустя некоторое время с нее были списаны все средства.

Правоохранители напоминают о правилах осторожности

Если вам приходят на почту непонятные письма со ссылками или продавцы товаров присылают какие-либо формы для заполнения, лучше проигнорируйте это. А особенно если речь не об официальном магазине со многими отзывами, а об отдельном продавце из ОЛХ.

А также ни в коем случае не сообщайте никому данные своих карт, кроме 16 цифр, которые расположены на ее лицевой стороне. Не показывайте никому номера банковских счетов и социальное страхование. Не делитесь девичьей фамилией мамы, ведь в 90% случаев, именно это секретное слово используют банки, чтобы восстановить карту, или подтвердить, что она ваша.