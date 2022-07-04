В Українців крадуть гроші при оплаті в інтернеті

Чи не щодня з’являється інформація про нові афери. Від початку війни кількість шахраїв в Україні не зменшилась, а лише навпаки. Зловмисники найбільше чатують на банківські картки людей, а вірніше їхні дані, щоб потім безперешкодно красти гроші. Виманюють їх аферисти по-різному. Одна з поширених схем — фішинговий сайт. Як це працює, на жаль перевірив на собі тернополянин, що став черговою жертвою пройдисвітів.





Чоловік всього лиш хотів купити автомобільні диски

Мешканець Тернополя днями звернувся до поліції, адже з його картки зникло понад 7000 гривень, тобто всі які були на балансі. Чоловік хотів купити автомобільні диски, тож зайшов на інтернет-платформу з оголошеннями, де таких пропозицій вдосталь. Знайшовши товар, який відповідав його параметрам, тернополянин написав до продавця, що хоче зробити замовлення. Той в свою чергу сказав, що зараз сформує для нього посилання на якому можна зробити замовлення, чи то оплатити його. Перейшовши за посиланням, та заповнивши дані, потерпілий таким чином надав аферисту доступ до своєї картки. Вже через деякий час з неї було списано всі кошти.

Правоохоронці нагадують про правила обережності

Якщо вам приходять на пошту незрозумілі листи з посиланнями, чи продавці товарів присилають якісь форми для заповнення, краще проігноруйте це. А особливо якщо мова не про офіційний магазин з багатьма відгуками, а про окремого продавця з ОЛХ.

А також, в жодному разі не повідомляйте нікому дані своїх карток, крім 16 цифр, які розташовані на її лицьовій стороні. Не показуйте нікому номери банківських рахунків і соціального страхування. Не діліться дівочим прізвищем мами, адже в 90% випадків, саме це секретне слово використовують банки, щоб відновити картку, або підтвердити, що вона ваша.