Клієнтам Монобанку при покупках в магазині краще мати при собі паспорт

Днями один із клієнтів Монобанку потрапив у дивну історію. Чоловік здійснював покупки в мережі супермаркетів АТБ і коли хотів розрахуватися карткою Моно, щось пішло не так. Сума чеку складала 4000 гривень, і банк чомусь зажадав від клієнта пройти відеоверифікацію для підтвердження особи, а ще мати про собі закордонний паспорт. Чоловік вже написав обурливий коментар на сайті Мінфіну, а в банку пояснили, що насправді сталося.





Мова йшла про власні кошти

Зауважимо, що чоловік хотів розрахуватися власними коштами, а не кредитними. “Як з’ясувалося, мені необхідно на касі пройти відеоверифікацію та навіть мати із собою у цей момент закордонний паспорт. Черга може зачекати хвилин 10, а може, й довше, адже не завжди є зв’язок у магазинах”, – написав клієнт.

Виявилося, що проблема у встановлених лімітах, які на період воєнного стану суттєво скоротилися. В банку пояснили, що клієнт відкрив картку віддалено, а відтак на його рахунок автоматично встановили ліміт. Тобто можна витрачати до 40 000 гривень на місяць, і 400 тисяч гривень на рік. Крім цього, на рахунках клієнта має бути не менше 400 000 гривень залишку. Такі умови мовляв на період воєнного стану.

В установі заяви, що це обмеження можна зняти пройшовши відеоверифікацію. Також, коли ліміт платежів перевищує 80%, то клієнту приходить сповіщення. Ймовірно чоловік, який відчув незручності в АТБ, проігнорував його, а відтак й потрапив у таку доволі неприємну ситуацію.

Монобанк дозволив пересилати рідним валюту

Монобанк знову дозволяє переказувати долари і євро з валютного рахунку на валютний без конвертації у гривню. Щоправда, така умова діє лише для родичів: дітей, батьків, бабусь, дідусів, тіток, дядьків, дружин, чоловіків, братів, сестер та кузин.

Для підтвердження родинних зв’язків потрібно буде відправити фото необхідних документів.