Скоро сезон: ученые назвали дешевый фрукт, который продлевает жизнь на несколько лет

Овощи и фрукты безусловно полезные. Их нужно есть на постоянной основе, особенно если речь о сезонных фруктах, в которых больше всего витаминов и нет химии. Но и фрукт от фрукта тоже отличается. По мнению американских ученых, наибольшую пользу для организма несут яблоки. Обычные, которых в избытке есть в Украине, и вскоре как раз начнется их сезон.





В яблоках рекордное количество полезных элементов

Витамины, минералы, пищевые волокна, органические кислоты, микро и макроэлементы — все это есть в яблоках, независимо от их сорта. Американский врач Люсия Гасия говорит, что, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, яблоки имеют наибольшее содержание питательных веществ. Среди фруктов они лидеры по полезности. Также медик уверена, что ежедневное потребление яблок помогает предупредить развитие многих хронических заболеваний, а еще продлить жизнь минимум на 5 лет.

Какой эффект на организм оказывают яблоки?

Вся польза яблок заключается в большом количестве флавоноидов, в которых человеческий организм нуждается, но не может синтезировать. Флавоноиды обладают антибактериальным, противовирусным, антиоксидантным и антивозрастным эффектами.

Научно доказано, что флавоноиды играют большую роль в профилактике рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Украинские диетологи подтверждают слова американского врача, и добавляют, что больше пользы имеет та часть яблока, которая приближена к кожуре. То есть есть их нужно не очищенными.

А еще, как показывают многочисленные исследования, чем темнее яблоко, тем больше флавоноидов оно имеет. То есть, старайтесь выбирать красные сорта, и темно вишневые. К слову, есть почти черные яблоки, этот сорт называется Черный бриллиант, и он родом из Китая. В Украине его найти тяжелее, но возможно.