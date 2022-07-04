Скоро сезон: науковці назвали дешевий фрукт, який продовжує життя на кілька років

Овочі і фрукти є безумовно корисними. Їх треба їсти на постійній основі, а особливо якщо мова про сезонні фрукти, в яких найбільше вітамінів та немає хімії. Але й фрукт від фрукту теж відрізняється. На думку американських вчених, найбільшу користь для організму несуть яблука. Звичайні, яких в надлишку є в Україні, і незабаром якраз розпочнеться їх сезон.





В яблуках рекордна кількість корисних елементів

Вітаміни, мінерали, харчові волокна, органічні кислоти, мікро та макроелементи — все це є у яблуках, незалежно від їхнього сорту. Американський лікар Люсія Гасія каже, що за оцінками Міністерства сільського господарства США яблука мають найбільший вміст поживних речовин. Серед фруктів вони є лідери по корисності. Також, медик впевнена, що щоденне споживання яблук допомагає попередити розвиток багатьох хронічних захворювань, а ще продовжити життя мінімум на 5 років.

Який ефект на організм мають яблука?

Вся користь яблук заключається у великій кількості флавоноїдів, яких людський організм потребує, але не може синтезувати. Флавоноїди мають антибактеріальний, противірусний, антиоксидантний та антивіковий ефекти.

Науково доведено, що флавоноїди відіграють велику роль у профілактиці раку, діабету та серцево-судинних хвороб.

Українські дієтологи підтверджують слова американської лікарки, і додають, що найбільше користі має та частина яблука, що наближена до шкірки. Тобто їсти їх треба не очищеними.

А ще, як показують численні дослідження, чим темніше яблуко, тим більшу кількість флавоноїдів воно має. Тобто, намагайтесь обирати червоні сорти, і темно вишневі. До слова, є й майже чорні яблука, цей сорт називається Чорний діамант, і він родом з Китаю. В Україні його знайти важче, але можливо.