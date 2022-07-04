Из-за войны старость для украинцев наступит быстрее — Ляшко

Из-за войны украинцы состарятся минимум на 15 лет. Такой неутешительный прогноз дал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и, к сожалению, это так. Ученые и медики подтверждают этот факт и рассказывают, как нынешние события отражаются на организме и психике, даже если самые большие ужасы войны люди видят только по телевизору.





Все из-за мощной информационной войны

Война не только на фронте, но и в Интернете. Каждый день мы читаем массу новостей, редко утешительных. Просматриваем ужасающие фото и видео с мест трагедий. Информационная война невероятно удручает и убивает моральный дух, а вместе с ним портится и здоровье. Ляшко говорит, что болезни, которыми украинцы болеют преимущественно после 60 лет, теперь все чаще начнут встречаться у 40 летних. Речь о сахарном диабете, о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, инфарктах и ​​инсультах.



Медики утверждают, что стресс съедает очень много ресурсов, и рано или поздно организм уже нечем их наполнять. В этот момент начинается выгорание, которое заканчивается у каждого по разному. Одни начинают ощущать апатию, другие страдают бессонницей. Третьи сталкиваются с обострением хронических недугов и т.д. И речь не только о жителях, которые живут неподалеку от фронта, но и всех украинцах.

Нужно делать паузу и заботиться о себе

Психологи и другие специалисты настоятельно рекомендуют украинцам заботиться о своем ментальном здоровье. Особенно, если вы проживаете в относительной безопасности или выехали ли заграницу.

Дозируйте новости. Не больше часа в день и только из официальных источников. Найдите что-то, что радует вас. Возможно это прогулка, общение с друзьями или поход на маникюр или в спортзал. Не пренебрегайте спортом. Даже короткая зарядка утром сделает свое дело.

Старайтесь правильно питаться. Сейчас сезон свежих овощей и фруктов, поэтому нужно обогащать ими рацион.