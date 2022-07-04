Через війну старість для українців наступить швидше — Ляшко

Через війну українці постаріють мінімум на 15 років. Такий невтішний прогноз дав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко і на жаль це так. Науковці та медики підтверджують цей факт, і розповідають, як теперішні події відбиваються на організмі та психіці, навіть якщо найбільші жахи війни люди бачать лише по телевізору.





Все через потужну інформаційну війну

Війна не лише на фронті, вона й в Інтернеті. Щодня ми читаємо масу новин, рідко втішних. Переглядаємо жахливі фото та відео з місць трагедій. Інформаційна війна неймовірно пригнічує та вбиває моральний дух, а разом з ним псується й здоров’я. Ляшко каже, що ті хвороби, якими українці хворіють переважно після 60 років, тепер все частіше почнуть зустрічатися у 40 річних. Мова про цукровий діабет, про серцево-судинні захворювання, онкологію, інфаркти та інсульти.

Медики стверджують, що стрес з’їдає дуже багато ресурсів, і рано чи пізно організм вже немає чим їх наповнювати. В цей момент починається вигоряння, яке закінчується в кожного по різному. Одні починають відчувати апатію, інші страждають від безсоння. Треті стикаються із загостренням хронічних недуг тощо. І мова не лише про мешканців, які живуть неподалік від фронту, а усіх українців.

Потрібно робити паузу і дбати про себе

Психологи та інші спеціалісти наполегливо рекомендують українцям дбати про своє ментальне здоров’я. Особливо, якщо ви проживаєте у відносній безпеці, чи виїхали закордон.

Дозуйте новини. Не більше години в день і лише з офіційних джерел. Знайдіть щось, що тішить вас. Можливо це прогулянка, спілкування з друзями, чи похід на манікюр або у спортзал. Не нехтуйте спортом. Навіть коротка зарядка зробить свою дію.

Намагайтесь правильно харчуватися. Зараз сезон свіжих овочів та фруктів, тому якомога більше збагачуйте ними раціон.