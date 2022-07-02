От 10 тысяч евро: Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые разбогатеют в июле
Согласно расчёту астролога Павла Глоба, этим летом рождённые под знаками Зодиака Овен, Близнецы и Стрелец, будут буквально купаться в деньгах.
Овен
Овнам, астролог рекомендует более активно совершенствоваться, всесторонне развиваться и повышать собственную квалификацию. Это безусловно поможет улучшить Ваше финансовое положение. Павел Глоба считает, что начальство обязательно обратит на Вас внимание, оценит старание и непримено повысит зарплату.
Близнецы
Павел Глоба указывает на огромное трудолюбие Близнецов, особенно рождённых в конце мая. Сейчас на Близнецов свалилось большое количество профессиональных задач и обязанностей, но уже этим летом они могут рассчитывать на улучшения своего финансового состояния. Близнецы получат заслуженную награду, если продолжат работать в таком же сумасшедшим темпе.
Стрелец
Согласно предсказанию Павла Глоба, вероятность значительно улучшить жизнь появится также и у Стрельцов, звёзды обещают им большое количество приятных знакомств, которые поспособствуют существенному улучшению материального положения. Также вероятнее всего, этим летом Стрельцы смогут успешно устроиться на работу, которая будет им по душе.