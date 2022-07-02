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От 10 тысяч евро: Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые разбогатеют в июле

02.07.2022
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Согласно расчёту астролога Павла Глоба, этим летом рождённые под знаками Зодиака Овен, Близнецы и Стрелец, будут буквально купаться в деньгах.

Овен

Овнам, астролог рекомендует более активно совершенствоваться, всесторонне развиваться и повышать собственную квалификацию. Это безусловно поможет улучшить Ваше финансовое положение. Павел Глоба считает, что начальство обязательно обратит на Вас внимание, оценит старание и непримено повысит зарплату.

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Близнецы

Павел Глоба указывает на огромное трудолюбие Близнецов, особенно рождённых в конце мая. Сейчас на Близнецов свалилось большое количество профессиональных задач и обязанностей, но уже этим летом они могут рассчитывать на улучшения своего финансового состояния. Близнецы получат заслуженную награду, если продолжат работать в таком же сумасшедшим темпе.

Стрелец

Согласно предсказанию Павла Глоба, вероятность значительно улучшить жизнь появится также и у Стрельцов, звёзды обещают им большое количество приятных знакомств, которые поспособствуют существенному улучшению материального положения. Также вероятнее всего, этим летом Стрельцы смогут успешно устроиться на работу, которая будет им по душе.

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02.07.2022
1 хвилина на прочитання
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