Укрпочта повысила цены: во сколько теперь обойдется отправка посылки

Крупнейший почтовый оператор страны «Укрпочта» с 1 июля повысил свои тарифы. Изменения претерпели преимущественно цены на услуги в рамках программы «Укрпочта стандарт». На самом деле, увеличить стоимость отправки посылок в «Укрпочте» планировали еще с 1 декабря 2021 года. Однако решился на такой важный шаг оператор только сейчас из-за значительного увеличения затрат на логистику.





Стоимость отправки посылок внутри страны увеличили на 14%, а в пределах одной области – на 13%. Хотя, согласно решению Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, «Укрпочта» имела право повысить цены на 37%. Но учитывая сложную ситуацию в стране, компания этим правом не воспользовалась.

Цены на услуги «Укрпочта стандарт» изменились следующим образом:

отправка посылки до 1 кг по Украине – с 31 до 35 грн;

весом до 15 кг – с 65 грн до 75 грн.

На услуги по программе «Укрпочта экспресс» цены также выросли. Отправки в пределах Украины с 1 июля стали дороже на 16%, а в пределах области – на 14%. За отправление, которое весит не более 1 кг, придется заплатить 45 грн вместо 39 грн. Также на 14% подорожала услуга «Документы».

При этом стоимость международных посылок не изменилась. Так что любители шоппинга за границей не испытают никаких неудобств.

Кроме цен в «Укрпочте», с 1 июля произошло еще несколько изменений. В частности, габаритные отправления весом до 30 кг с суммарной длиной всех сторон до 3,5 м теперь можно будет отправить во все областные центры Украины. Среди них Кривой Рог, Кременчуг, Краматорск и другие. Для получения таких грузов специально переоборудуют некоторые отделения оператора.

Также в «Укрпочте» изменили максимальный вес посылок категории от 30 кг. Теперь с помощью услуг оператора можно отправлять грузы до 600 кг.

Стоит отметить, что на сегодняшний день почти все отделения «Укрпочты» вернулись в свой обычный режим работы. Не работают только некоторые филиалы в оккупированных городах и регионах, где идут активные боевые действия.