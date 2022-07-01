Почалась масова роздача повісток: кого одразу забирають на передову

Наразі відбувається загальна мобілізація, яка триватиме ще до кінця серпня. Повістки вже роздали всім військовозобов’язаним, тим хто має досвід ведення бойових дій, тим хто служив в армії чи проходив військову кафедру. Зараз же повістки вручають всім підряд, просто на вулиці та у громадських місцях. Багатьох це обурює, адже нерідко серед призовників люди, які не можуть служити в силу проблем зі здоров’ям, чи інших обставин. У військкоматі роз’яснили, чому повістки роздають усім, і чи абсолютно усіх в результаті братимуть в лави ЗСУ.





Повістки, які роздають на вулиці, бувають різних видів

Насправді, якщо вам вручили повістку десь на заправці, чи біля магазину, це не означає, що вже завтра ви поїдете на передову. Хоча не будемо сперечатися, вірогідність піти на службу велика. Так от, наразі роздають два види повісток:

Для проходження медичної комісії. Для уточнення особистих даних.

На вулиці у більшості випадків вручають другий варіант повістки, для того щоб особа повідомила про себе у військкомат, а потім при потребі пройшла медогляд і підтвердила свою придатність чи не придатність до служби.

Є ще повістки термінового характеру, які наголошують, що особа негайно викликається на службу, однак зараз їх не роздають, адже всі хто може її отримати вже й так в ЗСУ.

І четвертий тип повістки — мобілізаційне розпорядження. Її видають тим хто є на обліку у військкоматі. Це може бути друга повістки після того, як особа повідомила свої особисті дані, або ж пройшла медогляд і вже рахується у базах.

Всі мобілізовані проходять навчання

На передову осіб без досвіду не відправляють. Тобто, якщо в людини є так званий білий квиток, який звільняє від служби в мирний час, то така особа буде працювати в тилу. В тилових частинах та військкоматах. Водночас потрапити на фронт можуть ті, хто служив чи має військову кафедру і пройшов кількаденне навчання.