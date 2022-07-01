Началась массовая раздача повесток: кого сразу забирают на фронт

Сейчас происходит всеобщая мобилизация, которая продлится еще до конца августа. Повестки уже раздали всем военнообязанным, имеющим опыт ведения боевых действий, тем, кто служил в армии или проходил военную кафедру. Сейчас повестки вручают всем подряд, прямо на улице и в общественных местах. Многих это возмущает, ведь часто среди призывников люди, которые не могут служить в силу проблем со здоровьем или других обстоятельств. В военкомате разъяснили, почему повестки раздают всем, и абсолютно ли всех в итоге будут брать в ряды ВСУ.





Повестки, которые раздают на улице, бывают разных видов

На самом деле, если вам вручили повестку где-нибудь на заправке или возле магазина, это не значит, что уже завтра вы поедете на передовую. Хотя не будем спорить, вероятность пойти на службу велика. Так вот, сейчас раздают два вида повесток:

для прохождения медицинской комиссии;

для уточнения личных данных.

На улице в большинстве случаев вручают второй вариант повестки, для того чтобы лицо сообщило о себе в военкомат, а затем при необходимости прошло медосмотр и подтвердило свою пригодность или не пригодность к службе.



Есть еще повестки срочного характера, отмечающие, что лицо немедленно вызывается на службу, однако сейчас их не раздают, ведь все, кто может его получить уже и так в ВСУ.

И четвертый тип повестки – мобилизационное распоряжение. Его выдают на учете в военкомате. Это может быть вторая повестка после того, как лицо сообщило свои личные данные, или прошло медосмотр и уже считается в базах.

Все мобилизованные проходят обучение

На передовую лиц без опыта не отправляют. То есть если у человека есть так называемый белый билет, который освобождает от службы в мирное время, то такое лицо будет работать в тылу. В тыловых частях и военкоматах. В то же время попасть на фронт могут те, кто служил или имеет военную кафедру и прошел многодневную учебу.