Магическая цифра 40: что будет с курсом валют в июле

Курс валют продолжает держаться на неизменной отметке, однако купить доллары в банках невозможно. В обменниках и на черном рынке доллар стоит примерно 35 гривен за единицу, но будет ли продолжаться эта “стабильность” и дальше? Эксперты говорят, что на июльский курс повлияет три важных фактора: экспорт, международная помощь и спрос на военные облигации. Пройдемся по всем трем пунктам, чтобы понять, какая ситуация на рынке сложится уже в ближайшее время.





Экспорт удается постепенно увеличивать, а с облигациями все грустно

К сожалению, морские порты и дальше заблокированы, а потому зерно приходится экспортировать через западные границы. Это дольше и дороже. Однако ежемесячно правительство увеличивает экспорт зерна примерно на 50%, что является неплохим показателем. Более печальная ситуация с металлом, который Украина до войны тоже активно экспортировала.

“В скором времени начнется уборочная кампания в этом году, которая создает дополнительные сложности. Из-за потери предприятий в Донецкой и Луганской областях, очевидно, снизятся объемы экспорта металлургической продукции“, – сказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



Что касается военных облигаций, то с момента, когда Национальный банк Украины поднял учетную ставку, спрос на ОВГЗ резко снизился. Инвесторы больше не покупают облигации, основным покупателем выступает НБУ, соответственно здесь особых доходов не намечается.

Что касается международной помощи, то на нее сейчас больше надежд, однако она совсем не такая, которая могла бы полноценно восполнять пробелы в бюджете. В результате постепенная девальвация гривны просто неизбежна.

В июле гривна ослабеет

НБУ пока держит курс, но так продолжаться долго не может. Эксперты говорят, что уже в июле доллар немного вырастет, однако точно не пересечет отметку в 40 грн. Так как от этого очень страдает именно экспорт, то, вероятно, курс таки отпустят. Каким он станет – прогнозировать не берется никто.