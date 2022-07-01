Магічна цифра 40: що буде з курсом валют у липні

Курс валют продовжує триматися на незмінній позначці, однак купити долари в банках неможливо. В обмінниках та на чорному ринку долар коштує приблизно 35 гривень за одиницю, але чи продовжуватиметься ця “стабільність” й надалі? Експерти кажуть, що на липневий курс вплине три важливих фактори: експорт, міжнародна допомога і попит на військові облігації. Пройдемося по всіх трьох пунктах, щоб зрозуміти, яка ситуація на ринку складеться вже найближчим часом.





Експорт вдається поступово збільшувати, а з облігаціями все сумно

На жаль, морські порти й надалі заблоковані, а відтак зерно доводиться експортувати через західні кордони. Це довше і дорожче. Однак, щомісяця уряд збільшує експорт зерна приблизно на 50%, що є непоганим показником. Сумніша ситуація з металом, який Україна до війни теж активно експортувала.

“Незабаром розпочнеться збиральна кампанія цього року, що створює додаткові складнощі. Через втрату підприємств у Донецькій та Луганській областях, очевидно, знизяться обсяги експорту металургійної продукції”, — сказав аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Щодо військових облігацій, то від моменту коли Національний банк України підняв облікову ставку, попит на ОВДП різко знизився. Інвестори більше не купують облігації, основним покупцем виступає НБУ, відповідно тут особливих доходів не намічається.

Щодо міжнародної допомоги, то на неї зараз найбільше сподівань, однак вона зовсім не така, яка могла б повноцінно заповнювати прогалини в бюджеті. В результаті поступова девальвація гривні просто неминуча.

В липні гривня послабшає

НБУ поки тримає курс, але так продовжуватися ще довго не може. Експерти кажуть, що вже в липні долар трохи зросте, однак точно не перетне позначку у 40 грн. Так як від цього дуже страждає саме експорт, то ймовірно курс таки відпустять. Яким він стане — прогнозувати не береться ніхто.