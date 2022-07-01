В июле украинцам придут обновленные пенсии: под индексацию попали 2 категории

С 1 июля в Украине начала происходить масштабная индексация пенсий. Под перерасчет попали минимальные выплаты, максимальные, а также надбавка на сверхурочный стаж. Кому-то выплата вырастет на менее, чем сотню гривен, тогда как другие получат почти тысячу гривен сверху.





Как вырастут пенсии после индексации?

Заметим, что под индексацию попали только две категории пенсий: минимальная, которая вырастет с 1934 до 2027 гривен. А также максимальная, которая вырастет с 19340 гривен до 20270 гривен. Стоит отметить, что максимальную пенсию в Украине получает лишь несколько процентов граждан, те, которые в течение всего трудового периода получали зарплату в несколько раз выше средней по Украине. Что касается минималки, то ее получает более 50% украинских пенсионеров.



Надбавка за сверхурочный стаж вырастет с 19,34 грн. до 20,27 грн. Средняя пенсия в Украине стартует от 3500 гривен и может достигать 5000-10 тысяч гривен. Все зависит от размера страховых взносов, которые лицо платило, пока накапливало стаж.

Следующую существенную прибавку следует ожидать осенью. Приблизительно в октябре по 300 гривен до пенсии насчитают всем кому исполнилось от 70 до 75 лет и имеющим весь необходимый страховой стаж.

На пенсию могут рассчитывать и украинцы без стажа

Если у вас нет никакого стажа или его не хватает, то государство в таком случае назначает социальную помощь. Она начинает выплачиваться по прошествии 65 лет. Составляет такая выплата почти 2000 гривен, то есть всего на одну-две сотни меньше минимальной пенсии. Однако рассчитывать в будущем на всевозможные надбавки и повышения не стоит. Разве что, лицо имеет минимум 15 лет стажа.