В липні українцям прийдуть оновлені пенсії: під індексацію потрапили 2 категорії

З 1 липня в Україні почала відбуватися масштабна індексація пенсій. Під перерахунок потрапили мінімальні виплати, максимальні, а також надбавка на понаднормовий стаж. Комусь виплата зросте на менш, як сотня гривень тоді як інші отримають майже тисячу гривень зверху.





Як зростуть пенсії після індексації?

Зауважимо, що під індексацію потрапили лише дві категорії пенсій: мінімальна, яка зросте з 1934 гривень до 2027 гривень. А також максимальна, яка зросте з 19 340 гривень до 20 270 гривень. Варто наголосити, що максимальну пенсію в Україні отримує лише кілька відсотків громадян, ті які протягом всього трудового періоду отримували зарплату у кілька разів вищу ніж середня по Україні, Що стосується мінімалки, то її отримує понад 50% українських пенсіонерів.

Надбавка за понаднормовий стаж зросте з 19,34 грн до 20,27 грн. Середня пенсія в Україні стартує від 3500 гривень і може досягати 5000-10 000 тисяч гривень. Все залежить від розміру страхових внесків, які особа сплачувала поки накопичувала стаж.

Наступну суттєву надбавку варто очікувати восени. Приблизно в жовтні по 300 гривень до пенсії нарахують всім кому виповнилося від 70 до 75 років і хто має весь необхідний страховий стаж.

На пенсію можуть розраховувати й українці без стажу

Якщо у вас немає ніякого стажу, або його не вистачає, то держава в такому випадку призначає соціальну допомогу. Вона починає виплачувати після 65 років. Становить така виплата майже 2000 гривень, тобто лише на одну-дві сотні менше ніж мінімальна пенсія. Однак розраховувати в майбутньому на різноманітні надбавки та підвищення не варто. Хіба що, особа має мінімум 15 років стажу.