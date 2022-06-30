ПриватБанк без предупреждения разрывает сотрудничество с некоторыми клиентами и блокирует их деньги

Регулярно выплывают на поверхность различные скандальные ситуации, происходящие между клиентами и банками. Так как ПриватБанк имеет наибольшее количество клиентов в Украине, то и скандалов вокруг него больше всего. Спорные ситуации происходят почти каждый день. Это можно заметить, если мониторить сайт Минфина, где клиенты часто пишут жалобы и рассказывают о своем негативном опыте сотрудничества с тем или иным учреждением. На днях там оставила комментарий жительница Покровска на Донетчине. Женщина говорит, что банк без уведомления закрыл ее счета, на которых было 200 000 гривен. Почему так?





Оказывается женщина не прошла вовремя актуализацию данных

Потерпевшая говорит, что на карточках регулярно происходили транзакции, это покупки, снятие наличных денег, пополнение телефона. То есть карточка была активной, а никаких мошеннических манипуляций проведено не было. Возможно, банк насторожила сумма в 200 000 гривен, но по словам клиентки это декретные средства, которые она получила после рождения ребенка. И банк должен был видеть эту информацию.



Относительно того, что данные нуждаются в актуализации, женщина говорит, что была предупреждена. Но одновременно ей было отведено на это 60 дней, поэтому время еще было и она не торопилась. Но, наверное, банк решил изменить условия, и просто закрыл счета. Теперь, чтобы снова пользоваться своими деньгами, клиентка должна искать работающее отделение ПриватБанка на Донетчине, а это в условиях полномасштабной войны очень трудно. Усугубляет ситуацию и то, что женщина сейчас находится в отдаленном селе и буквально отрезана от цивилизации.

В банке говорят, что действуют по правилам

В учреждении объяснили, что время от времени проводят финансовый мониторинг и блокируют выглядящие подозрительными счета, которые могут быть привлечены в отмывании денег. Средства клиентке, конечно же, вернут, но она все же должна лично появиться в отделении.