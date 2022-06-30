ПриватБанк без попередження розриває співпрацю з деякими клієнтами та блокує їх гроші

Регулярно випливають на поверхню різноманітні скандальні ситуації, які відбуваються між клієнтами та банками. Так як ПриватБанк має найбільшу кількість клієнтів в Україні, то й скандалів навколо нього найбільше. Спірні ситуації відбуваються чи не щодня. Це можна помітити, якщо моніторити сайт Мінфіну, де клієнти часто пишуть скарги та розповідають про свій негативний досвід співпраці з тією, чи іншою установою. Днями, там залишила коментар мешканка Покровська, що на Донеччині. Жінка каже, що банк без попередження закрив її рахунки, на яких було 200 000 гривень. Чому так?





Виявляється жінка не пройшла вчасно актуалізацію даних

Потерпіла говорить, що на картках регулярно відбувалися транзакції, це покупки, зняття готівки, поповнення телефону. Тобто картка була активна, а жодних шахрайських маніпуляцій проведено не було. Можливо банк насторожила сума у 200 000 гривень, але зі слів клієнтки це декретні кошти, які вона отримала після народження дитини. І банк мав бачити цю інформацію.

Стосовно того, що дані потребують актуалізації, жінка каже, що була попереджена. Але водночас, їй було відведено на це 60 днів, тому час ще був і вона не квапилась. Та напевно банк вирішив змінити умови, і просто закрив рахунки. Тепер, щоб знову користуватися своїми грішми, клієнтка мусить шукати працююче відділення Приватбанку, що на Донеччині, а це в умовах повномасштабної війни дуже важко. Ускладнює ситуацію й те, що жінка зараз перебуває у віддаленому селі і буквально відрізана від цивілізації.

В банку кажуть, що діють за правилами

В установі пояснили, що час від часу проводять фінансовий моніторинг і блокують рахунки, які виглядають підозрілими, чи можуть бути залучені в відмиванні грошей. Кошти клієнтці звісно ж повернуть, але вона все таки повинна особисто з’явитися у відділенні.