Уникальный способ стирки, или почему французы добавляют в воду соль

В каждой стране хозяйки имеют свои собственные секретики, помогающие им поддерживать уют и чистоту в доме. А что может быть лучше, чем ароматный запах свежевыстиранного белья, чистые и опрятные вещи. Оказывается, чтобы одежда была лучше постирана, а стиральная машинка служила дольше, французы добавляют во время стирки соль. В качестве альтернативы может быть еще и сода, или уксус. Такой экологический способ очень действенным говорят жители самой романтичной страны мира.





Соль помогает качественно очистить машинку

Во Франции, как и в большинстве европейских стран, очень любят экологически чистые продукты. Всякая химия, в том числе и по уходу за стиральной машинкой, французам не очень нравится. Они лучше выберут соль. Оказывается, именно этот продукт способен отлично справиться с накипью, с грязью и жиром, который накопился в машинке и барабане в частности. А еще соль нейтрализует неприятные запахи, так что если после стирки вещи не на 100% пахнут свежестью – этот способ очистки именно для вас.



Чтобы очистить машинку, нужно взять горсть соли, желательно не слишком мелкой, поместить ее в барабан и запустить его на час при температуре 90 градусов. Вещи в этот момент не стирать. Если производить такую ​​очистку по крайней мере раз в месяц, то машинка будет качественно служить на несколько лет дольше.

Сода и уксус тоже подойдут

Если в доме нет достаточно соли, то в качестве альтернативы можно использовать соду или уксус.

Уксус. Нужно одну литру уксуса вылить в барабан и запустить часовую стирку при 90 градусах. Сода. Такая же процедура как с солью, однако соды нужно немного больше. Оптимально – стакан.

Способы недорогие, но очень действенные и главное безопасны для здоровья как взрослых, так и детей.