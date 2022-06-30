Шахраї вкрали в українців понад 100 мільйонів гривень: які афери популярні під час війни?

Під час війни суттєво активізувалися шахраї. Вони розуміють, що люди пригнічені, розгублені перебувають у нестабільному емоційному стані, а відтак більш довірливі та менш уважні. Цим дуже користуються аферисти, і лише за останній місяць правоохоронці повідомили про понад 5000 афер. Так відбувається через те, що афери ці дуже правдоподібні і розпізнати шахрайство не зовсім просто. Ось, що треба знати, аби не втратити гроші.





Перелік найпопулярніших афер війни

Звісно ж, більшість афер крутяться навколо фінансової допомоги. Різних виплат дійсно багато, їх пропонує не лише держава, а й міжнародні організації та різні фонди. Відповідно, коли з’являється чергове повідомлення про фінансову допомогу, складно зрозуміти фейк це, чи ні. А особливо людям, які в скрутному становищі, без роботи і дому. Правоохоронці рекомендують не реагувати на допомогу, яку пропонують отримати через смс-повідомлення. Не потрібно переходити за жодними посиланнями. Спочатку знайдіть офіційний сайт цієї організації, якщо вона звісно існує, і почитайте детально всю інформацію.

Між іншим, саме завдяки цій афері вже вкрадено в українців понад 100 мільйонів гривень. Крадуть їх з карток, дані яких зливаються, як тільки користувач перейде за посиланням в смс.

Друга афера — це спрощена процедура отримання біометричних документів. Зараз під час війни оформляють паспорт дійсно довго. Навіть на терміновий потрібно чекати кілька тижнів, а то й місяці. Однак швидшого варіанту на жаль немає. Ті, хто пропонує своє посередництво — звичайні аферисти.

Ну і третя, заключна афера, це допомога чоловікам з виїздом закордон. Майже щодня правоохоронці ловлять таких ділків, які пропонують липові довідки про хворобу, чи ще якісь способи, якими користуються чоловіки призовного віку. В результаті перші отримують кримінальне провадження, а другі втрачають кілька тисяч доларів.