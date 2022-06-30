Унікальний спосіб прання, або чому французи додають у воду сіль

В кожній країні господині мають свої власні секретики, які допомагають їм підтримувати затишок та чистоту в домі. А що може бути краще, ніж ароматний запах свіжо випраної білизни, чисті та охайні речі. Виявляється, щоб одяг був краще випарний, а пральна машинка слугувала довше, французи додають під час прання сіль. Як альтернатива може бути ще й сода, або оцет. Такий екологічний спосіб є дуже дієвим кажуть мешканці найромантичнішої країни світу.





Сіль допомагає якісно очистити машинку

В Франції, як і в більшості європейських країн, дуже полюбляють екологічно чисті продукти. Всіляка хімія, в тому числі й по догляду за пральною машинкою, французам не дуже до вподоби. Вони краще оберуть сіль. Виявляється саме цей продукт здатен відмінно впоратися з накипом, з брудом та жиром, який накопичився в машинці і барабані зокрема. А ще сіль нейтралізує неприємні запахи, тож якщо після прання речі не на 100% пахнуть свіжістю — цей спосіб очистки саме для вас.

Щоб очистити машинку потрібно взяти жменю солі, бажано не надто мілкої, помістити її в барабан і запустити його на годину при температурі 90 градусів. Речі в цей момент не прати. Якщо робити таку очистку принаймні раз у місяць, то машинка якісно слугуватиме на кілька років довше.

Сода і оцет теж підійдуть

Якщо в домі немає достатньо солі, то як альтернативу можна використати соду або оцет.

Оцет. Потрібно одну літру оцету вилити в барабан і запустити годинне прання при 90 градусів. Сода. Така ж процедура, як з сіллю, однак соди потрібно трохи більше. Оптимально — стакан.

Способи недорогі, але дуже дієві і головне безпечні для здоров’я як дорослих, так і дітей.