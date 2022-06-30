Пять признаков, что вы проживете очень долго

Есть «подсказки», которые помогут вам понять: жизнь только начинается, и она будет длиться долго.





Никто не отменяет наследственность, влияние на здоровье рациона и образа жизни.

Но, оказывается, есть «подсказки», которые помогут вам вздохнуть с облегчением и понять: жизнь только начинается, и она будет длиться долго. Вот 5 простых признаков долголетия, о которых говорят ученые.

Порядок рождения

Старшие дети, как правило, умнее младших, но более подвержены риску рака крови и яичек. А значит, шансы младших детей в семье дожить до глубокой старости выше. Кроме того, как показывает исследование ученых из Университета Огайо, родители обычно уделяют больше внимания младшим детям, что позволяет им вырастать эмоционально устойчивыми, менее восприимчивыми к последствиям стресса. Это тоже увеличивает шансы на долгожительство.

Длина указательного пальца

Британские ученые сравнивали длины указательного и безымянного пальцев у мужчин. И пришли к выводу, что обладатели длинного указательного пальца (при прочих равных условиях) более устойчивы к онкологическим заболеваниям простаты. А значит, живут дольше.

Сила рукопожатия

Сильное рукопожатие – признак отменного здоровья, а значит, человеку суждено жить долго и счастливо. К такому выводу пришли британские ученые, которые отслеживали состояние здоровья мужчин в течение 25 лет и оценивали, как сильно они пожимают руку при встрече. Оказалось, что мужчины, которые не скупятся на крепость рукопожатия, менее подвержены болезням и живут дольше слабых «оппонентов».

Здоровье волос

Если вы довольны состоянием собственной шевелюры, значит, и с вашим организмом все в порядке. Но если волосы на голове начали стремительно выпадать, нужно немедленно обратиться к врачу. Выпадение волос на макушке, по мнению ученых Гарвардской медицинской школы, сигнализирует с высоком риске болезней сердца. Хотите жить долго, идите к кардиологу.

Религиозность

Как и почему работает вера в божественные силы, ученые ответить затрудняются. Но факт остается фактом: люди, посещающие церковь регулярно, живут дольше тех, кто этого не делает. Причин здесь может быть множество: уменьшение стресса, уверенность, которую дает вера, понимание, что от нас в этом мире мало, что зависит Так что если жизнь духовная для вас ценна не меньше жизни телесной, ваши шансы прожить долго высоки.