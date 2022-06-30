О ракетной атаке на Кременчуг было известно заранее: какие еще события в войне предрек астролог

Известный астролог Дмитрий Уранус предрек массированные атаки россии на украинские города еще 20 июня. И он был прав. 26 июня вражеская ракета попала в столичный жилой дом. Она унесла жизни одного украинца, еще десятки жителей получили травмы. Однако самым страшным событием, о котором также предупреждал астролог, стало попадание в торговый центр в Кременчуге.





О трагических событиях, происходивших в Украине в последние дни, Уранус рассказывал еще неделю назад. Он указывал на увеличение количества ракетных атак с 22 июня и подчеркивал, что враг в эти дни будет особенно безжалостным к украинцам.

Согласно расчетам эксперта, из-за своеобразного положения планеты Марс, Киев и Кременчуг находились на так называемой линии эскалации. К сожалению, Уранус был прав и оба города в очерченный им период пострадали от аресии рашистов.

Астролог уже неоднократно отмечал, что украинцам, которые покинули столицу и другие опасные регионы Украины, возвращаться домой пока не стоит. Ведь временное затишье еще не означает, что опасность позади. Украинцам следует быть готовы и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Враг коварен и желает если не выиграть, то по крайней мере нанести значительный урон украинскому народу. Однако в наших силах не позволить оккупантам осуществить свой план.

Не исключает эксперт и угрозу от Беларуси. Правда, вероятность наступления войск со стороны еще одного недоброжелательного соседа он считает минимальной. А вот ракетные атаки вполне возможны.

Также Уранус отметил, что совсем скоро в войне наступит долгожданный переломный момент. По его прогнозам, уже в августе Вооруженные силы Украины перехватят инициативу на поле боя и начнут выгонять захватчиков с нашей территории. Но до этого времени Украинцам все же не стоит расслабляться и забывать о предосторожности.