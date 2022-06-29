Пенсионерам будут платить по 2 тыс. грн в месяц: кому предназначены эти деньги
Министр Социальной политики Марина Лазебная рассказала детали новой программы помощи для пострадавших от войны украинцев.
Украинцам начнут выплачивать новый вид материальной помощи. Об этом рассказала министр соцполитики Украины Марина Лазебная. Средства получат пожилые граждане с оккупированных территорий или регионов, где сейчас ведутся активные боевые действия. Ежемесячно старикам будут платить более 2 тыс. грн.
Помощь украинцам преклонных лет будут предоставит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с Министерством социальной политики Украины. В рамках программы выплат средства получат около 65 тысяч пострадавших от войны стариков, которые не являются внутренне перемещенными лицами.
Помощь граждане будут получать целыми семьями в течение 3 месяцев, по 2220 грн на одного человека. Как отметила Марина Лазебная, Минсоц уже передал в УВКБ ООН список украинцев почтенного возраста, которые нуждаються в материальной помощи и подали специальную заявку через платформу «єПідтрмка».
Министр отметила, что в ведомстве тщательно проверили каждого из заявителей. Все они реальные люди, действительно проживают на опасных территориях и относятся к уязвимым категориям населения.
«Эти люди проживают в оккупированных и деоккупированных областях Украины, а также в регионах, где сейчас ведутся боевые действия. Они не переселенцы, однако бесспорно пострадали от войны и нуждаются в помощи… Все члены семей таких граждан будут 3 месяца подряд получать выплаты на сумму 2220 грн», – прокомментировала глава Минсоцполитики.
Напомним, что на днях украинцам начали выплачивать пособие по еще одной программе от ООН. В рамках этой программы выплаты в размере 2200 грн получают несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Денежные средства, поступающие им посредством перевода Western Union, подростки могут зачислить на собственную карту ПриватБанка. Правда для этого им сперва придётся стать клиентами государственного банка.