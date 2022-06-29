Пенсионерам будут платить по 2 тыс. грн в месяц: кому предназначены эти деньги

Украинцам начнут выплачивать новый вид материальной помощи. Об этом рассказала министр соцполитики Украины Марина Лазебная. Средства получат пожилые граждане с оккупированных территорий или регионов, где сейчас ведутся активные боевые действия. Ежемесячно старикам будут платить более 2 тыс. грн.





Помощь украинцам преклонных лет будут предоставит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с Министерством социальной политики Украины. В рамках программы выплат средства получат около 65 тысяч пострадавших от войны стариков, которые не являются внутренне перемещенными лицами.

Помощь граждане будут получать целыми семьями в течение 3 месяцев, по 2220 грн на одного человека. Как отметила Марина Лазебная, Минсоц уже передал в УВКБ ООН список украинцев почтенного возраста, которые нуждаються в материальной помощи и подали специальную заявку через платформу «єПідтрмка».

Министр отметила, что в ведомстве тщательно проверили каждого из заявителей. Все они реальные люди, действительно проживают на опасных территориях и относятся к уязвимым категориям населения.

«Эти люди проживают в оккупированных и деоккупированных областях Украины, а также в регионах, где сейчас ведутся боевые действия. Они не переселенцы, однако бесспорно пострадали от войны и нуждаются в помощи… Все члены семей таких граждан будут 3 месяца подряд получать выплаты на сумму 2220 грн», – прокомментировала глава Минсоцполитики.

Напомним, что на днях украинцам начали выплачивать пособие по еще одной программе от ООН. В рамках этой программы выплаты в размере 2200 грн получают несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Денежные средства, поступающие им посредством перевода Western Union, подростки могут зачислить на собственную карту ПриватБанка. Правда для этого им сперва придётся стать клиентами государственного банка.