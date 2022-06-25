Теперь платежки за воду будут “с сюрпризом”: за что придется доплачивать?

С 1 мая заработал закон, меняющий систему оплаты за воду и водоснабжение. Если раньше каждый оплачивал то количество воды, которое потреблял, то теперь придется “сбрасываться” и за воду, которая где-то протекла, или что-то в этом роде. То есть, если речь идет о многоэтажке, то ее жители будут оплачивать и различные внутреннедомовые потери воды. Допустим, все домохозяйства подали показатели, но итоговый результат не сходится с тем, который есть на счетчике. Тогда разницу будут делить между всеми квартирами. В результате люди начнут получать большие суммы в платежках, чем ожидали.





Об этом свидетельствует текст Закона “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”

Если в доме счетчик холодной воды есть во всех квартирах, разницу будут распределять между всеми жильцами. Если же несколько квартир не имеют счетчиков, то разницу будут распределять между одними и другими потребителями в пропорциональном количестве.



О каких потерях воды идет речь? Протекает вода в подвале, текут батареи на лестничных клетках, кто-то из соседей решил подать меньшие показатели, чем они есть. Все это теперь будут отслеживать, а платить придется всем вместе. Чтобы не переплачивать, нужно, чтобы показатели индивидуального счетчика и общедомового максимально совпадали. Кстати, общедомовые счетчики уже практически завершили устанавливать. По крайней мере, в некоторых областях, ими обустроены почти все дома.

Также жителям домов посоветовали сплотиться, или обратиться к главе ОСМД, и провести аудит подвалов и других помещений, где могут быть повреждены коммуникации, которые в будущем будут негативно влиять на цифры в платежках.

Цены за газ в этом году будут неизменными

С газом сюрпризов быть не должно. В Правительстве заявили, что тарифы не будут подниматься, однако отапливать будут не так сильно, как в предыдущие годы. Средняя температура в квартирах будет колебаться от 16 до 18 градусов.