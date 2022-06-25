Відтепер платіжки за воду будуть “з сюрпризом”: за що доведеться доплачувати?

З 1 травня запрацював закон, який змінює систему оплати за воду та водопостачання. Якщо раніше кожен оплачував ту кількість води, яку споживав, то тепер доведеться “скидатися” й за воду, яка десь протекла, чи щось у цьому роді. Тобто, якщо мова про багатоповерхівку, то її мешканці оплачуватимуть й різноманітні міжбудинкові втрати води. Допустимо, всі домогосподарства подали показники, але підсумковий результат не сходиться з тим, який є на лічильнику. Тоді різницю ділитимуть між усіма квартирами. Як наслідок, люди почнуть отримувати більші суми в платіжках, ніж очікували.





Про це свідчить текст Закону “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”

Якщо в будинку лічильник холодної води є у всіх квартирах, то різницю розподілятимуть між усіма мешканцями. Якщо ж кілька квартир не мають лічильників, то різницю розподілятимуть між одними й іншими споживачами, у пропорційній кількості.

Про які втрати води мова? Протікає вода в підвалі, течуть батареї на сходових клітках, хтось із сусідів вирішив подати менші показники ніж вони є насправді. Все це тепер відслідковуватимуть, а платити доведеться всім разом. Щоб не переплачувати, потрібно щоб показники індивідуального лічильника та загальнобудинкового, максимально співпадали. До слова, загальнобудинкові лічильники вже практично завершили встановлювати. Принаймні у деяких областях, ними облаштовані майже всі будинки.

Також мешканцям будинків порадили вже згуртуватися, чи звернутися до очільника ОСББ, та провести аудит підвалів і інших приміщень, де можуть бути пошкоджені комунікації, які в майбутньому негативно впливатимуть на цифри у платіжках.

Ціни за газ цьогоріч будуть незмінними

З газом сюрпризів бути не повинно. В Уряді заявили, що тарифи не підніматимуть, однак опалювати будуть не так сильно, як попередні роки. Середня температура в квартирах коливатиметься від 16 до 18 градусів.