В разведке сообщили, когда ждать нападения с территории Беларуси

Четыре месяца войны и в течение всего этого периода ситуация меняется почти каждый день. Последние несколько недель информационное поле кишит новостями о возможном нападении со стороны Беларуси. Власти успокаивают граждан, что пока реальной угрозы нет. Мол, на территории Беларуси нет достаточного количества войска, которое было бы в полной боевой готовности. В то же время повышенная активность там наблюдается. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, от чего зависит скорость вероятного наступления и то, произойдет ли оно вообще.





Есть два важных фактора, от которых все зависит

В разведке заявляют, что россиянам хватит 3-4 недели, чтобы снова накопить достаточное количество войск в Беларуси и отправить их в Украину. Мол, именно столько времени окупанты потратили на то, чтобы несколько месяцев назад вывести свои войска из РБ. А вот нападут ли с севера, во многом зависит от успехов противника на востоке и юге Украины.



Как только россиянам удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, командиры могут дать команду отправляться в бой на северных границах.

В то же время на востоке ситуация меняется не то, что каждый день, а каждый час. К сожалению, вчера руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что окупанты контролируют весь город. Они даже уже успели назначить в Северодонецке своего коменданта и теперь всех, кто там еще проживает, выпускают только на территорию РФ или в оккупированный Донецк либо Луганск.

В Беларусь прибыли диверсионные группы

И по последним новостям, которыми поделились официальные источники информации, это то, что в приграничные белорусские города прибыли российские диверсионные группы. Ожидается, что диверсанты будут расшатывать обстановку в регионе, вероятно, спровоцируют несколько взрывов, чтобы обвинить Украину и таким образом дать себе “зеленый свет” на наступление.