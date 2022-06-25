У розвідці повідомили, коли чекати нападу з території Білорусі

Чотири місяці війни і протягом всього цього періоду ситуація змінюється чи не щодня. Останні кілька тижнів інформаційне поле кишить новинами про можливий напад з боку Білорусі. Влада заспокоює громадян, що наразі реальної загрози немає. Мовляв на території Білорусі немає достатньої кількості війська, яке було б у повній бойовій готовності. Водночас, підвищена активність там таки спостерігається. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький розповів, від чого залежить швидкість ймовірного наступу і те, чи взагалі він відбудеться.





Є два важливих фактори від яких все залежить

У розвідці заявляють, що росіянам вистачить 3-4 тижні, щоб знову накопичити достатню кількість військ в Білорусі і відправити їх в Україну. Мовляв, саме стільки часу окупанти витратили на те, щоб кілька місяців тому вивести свої війська з РБ. А от чи буде наступ з півночі, багато в чому залежить від успіхів противника на сході та півдні України.



Як тільки росіянам вдасться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, їхні командири можуть дати команду рушати в бій на північних кордонах.

Водночас на сході ситуація змінюється не те, що щодня, а щогодини. На жаль, вчора керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що окупанти контролюють все місто. Вони навіть вже встигли назначити в Сєвєродонецьку свого коменданта і тепер всіх хто там ще проживає випускають лише на територію РФ або в окупований Донецьк чи Луганськ.

В Білорусь прибули диверсійні групи

Й з останніх новин, якими поділилися офіційні джерела інформації, це те, що в прикордонні білоруські міста прибули російські диверсійні групи. Очікується, що диверсанти розхитуватимуть обстановку в регіоні, ймовірно спровокують кілька вибухів, щоб звинуватити Україну і таким чином дати собі “зелене світло” на наступ.